Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Napadení facebookového profilu

JIČÍNSKO – Buďte opatrní, i když vás osloví kamarád.

Jičínští policisté včera přijali oznámení o podvodném jednání při získání a poté zneužití osobních údajů pomocí sociální sítě. Neznámý pachatel se jedné z žen naboural do profilu na sociální síti Facebook. Z ovládnutého profilu následně rozesílal zprávy jejím přátelům a požadoval zaslání telefonních čísel. Ve stejný den proto policisté zahájili úkony trestního řízení na neznámého pachatele pro podezření z přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, za což v případě dopadení a prokázání viny hrozí až čtyři roky odnětí svobody.

ilustrační fotoV těchto případech pachatelé postupují nejčastěji tak, že v komunikaci s přáteli vymyslí legendu, které kamarád či kamarádka uvěří. Komunikace probíhá nejčastěji přes aplikaci messenger, kdy se pachatel snaží přesvědčit poškozeného k rychlému jednání a žádá po nich jejich telefonní číslo. Naprostá většina oslovených telefonní číslo svému domnělému příteli bezmyšlenkovitě odešle. V konverzaci pachatel pokračuje dál pod smyšlenou legendou, že právě probíhá soutěž, například o dovolenou nebo večeři a na telefonní číslo přijdou zadávací kódy, které jsou potřeba zaslat zpět. Po odeslání kódu ale dojde k provedení platby, a to ve prospěch pachatele.

Pachatelé tento způsob získání peněz zkouší opakovaně a opakovaně jim podvodné jednání vychází. Mnozí z poškozených si ale svoji neopatrnost uvědomí pozdě, mnohdy ani neoprávněný odečet financí neoznámí, neboť se za svoji chybu stydí a pachatel tak ve svém počínání pokračuje vesele dál. Policisté proto opětovně upozorňují na tyto praktiky a připomínají několik zásadních rad.

Rady Policie ČR:

Nepsat své uživatelské jméno a heslo nikam jinam, než při přihlášení na svůj facebookový profil.

Neklikat na žádné neznámé odkazy.

Neposkytovat své osobní údaje, ani telefonní číslo.

Pamatovat, že všechny osobní informace zveřejněné na facobookovém profilu jsou snadno zneužitelné.

Nikdy si nemůžete být jisti, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, je skutečně váš „přítel“.

U mobilních operátorů zablokovat m-platby či nastavit měsíční limit.

Pokud nechcete svého přítele zklamat tím, že pro něj neuděláte, co on požaduje, prověřte si ho kontrolní otázkou - např.: Chceš moje číslo? Chceš, abych za tebe něco zaplatil/a? Tak mi řekni jaké je moje oblíbené jídlo, kapela, herec atd…), abyste skutečně věděli, že to je váš přítel a ne pachatel.

por. Ing. Eliška Majerová

3. 12. 2021, 11:15

vytisknout e-mailem