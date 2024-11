Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nález mrtvého novorozence - AKTUALIZACE III.

RYCHNOVSKO - Příčinu úmrtí určí soudní pitva.

AKTUALIZACE III. - Dnešního dne soudce akceptoval návrh státního zástupce a ženu do vazby poslal.

por. Iva Kormošová, 8.11.2024

____________________________________________________________________________________________AKTUALIZACE II - Včerejšího dne byla ze zvlášť závažného zločinu vražda obviněna 29letá žena, která porodila životaschopné dítě, jehož krátce po porodu usmrtila a ukryla. Své těhotenství tajila jak před rodinou, okolím tak i před lékaři. Policisté podávají podnět na její vzetí do vazby. Obviněné ženě hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.

por. Iva Kormošová, 7.11.2024, 9.00

AKTUALIZACE - Během pátrací akce po novorozeněti jsme vypátrali 30letého muže, na kterého byl již v polovině loňského prosince soudcem vydán příkaz dodání do výkonu trestu. Muž byl odsouzen k 5 měsícům odnětí svobody za zanedbání povinné výživy.

por. Iva Kormošová, 4.11.2024, 10.30

Dnes (2.11.) v brzkých ranních hodinách jsme přijali oznámení o podezření na utajený domácí porod v Dobrušce, kdy rodička je ve vážném stavu v nemocnici a novorozenec by mohl být někde v ohrožení života.

Okamžitě jsme zahájili pátrací akci jak v bydlišti 29leté rodičky, tak v jeho bezprostředním okolí. Po několika hodinách (krátce před 14. hodinou) intenzivního pátrání, jsme nalezli mrtvé novorozeně ukryté v rodinném domě, kde rodička bydlela. Do pátrací akce se zapojilo přes třicet policistů, včetně psovodů se služebními psy, strážníků městské policie a týmu STOPA.

Kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vražda, za což hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo trest výjimečný, zjišťují všechny okolnosti případu. Příčinu úmrtí novorozence určí až nařízená soudní pitva.

por. Iva Kormošová

2.11.2024, 19.15

