Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Motorkář od nehody ujel

TRUTNOVSKO - Strážníci ho vypátrali v bydlišti.

ul.LegionářskáŘidič motocyklu Cagiva v pondělí 19. 7. 2021 odpoledne v Legionářské ulici ve Dvoře Králové nad Labem naboural do před ním jedoucího vozidla Kia a z místa dopravní nehody ujel.

Královédvorští strážníci ho vypátrali v místě bydliště, a provedli s 35letým řidičem dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 0,25 promile alkoholu v dechu.

K dopravní nehodě dle dosud zjištěných skutečností došlo tím způsobem, když motocyklista neponechal za vpředu jedoucím vozem Kia dostatečně bezpečnou vzdálenost, a když řidič vůz zastavil před přechodem pro chodce, do něj zezadu narazil. Lustrací motorkáře vyšlo najevo, že není držitelem řidičského oprávnění a také to, že motocykl nemá platnou technickou kontrolu. Poškozený vozidla vyčíslil škodu na 40 tisíc korun.

Případ šetří dopravní policisté z Trutnova.

por. Pižlová Šárka, DiS.

21. 7. 2021, 13:10

