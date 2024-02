Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mokrá vozovka, smyk, dopravní nehoda

NÁCHODSKO– Jízdu zakončila nárazem do sloupu veřejného osvětlení.

Jízda řidičky (22) skončila dne 28. února 2024 mezi obcemi Nové Město nad Metují a Náchod v odpoledních hodinách nárazem do sloupu veřejného osvětlení. Za volantem osobního vozu Renault Clio seděla žena, která na silnici po projetí pravotočivou zatáčkou dostala smyk na mokré vozovce. Následně se otočila a zadní částí narazila do sloupu veřejného osvětlení. Na místě byla provedena dechová zkouška řidičky, která přítomnost alkoholu v dechu vyloučila.



Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou v šetření náchodských dopravních policistů.



Rady, jak zvládnout smyk, mohou být různé. Některé mohou pomoci, některé naopak ublížit. Jak tedy zvládnout pro řidiče krizovou situaci, když se dostane do smyku?



Obecně lze použít pravidlo: nebrzdit, vyšlápnout spojku a vyrovnávat jízdu volantem.

Je ale také dobré vědět, jaký náhon vozidlo má. Jiný smyk dostane automobil s předním náhonem a jiný smyk bude řešit řidič s náhonem zadním. Většina odborníků se ale přiklání k všeobecnému pravidlu. Brzdit se má před zatáčkou, v ní už ne. Do zatáčky se tedy vjíždí pomalu, projíždí se při pravém okraji silnice a dokončí se výjezd. Při smyku, ať už přední nebo zadní nápravy, se doporučuje okamžitě ubrat plyn a nebrzdit. Se zablokovanými koly se automobil hůře ovládá. Výhodu má řidič, který má svůj dopravní prostředek vybaven ABS (antiblokovacím systémem brzd), ESP (elektronickou stabilizací podvozku) nebo TCS (protiskluzovým systémem kol).

Jak zvládnout smyk přední nápravy (vůz dostatečně nezatáčí):

ubrat plyn

nepoužívat brzdu

volantem pouze vyrovnávat, aby vůz zůstal na silnici

sešlápnout spojku do doby, než se podaří smyk vyrovnat

Jak zvládnout smyk zadní nápravy (auto se točí kolem své osy tzv. „hodiny“):

ubrat plyn

nikdy nebrzdit

natočit volant proti vybočení zádi a sešlápnout spojku (když se záď auta natočí doprava, točte volantem doleva a naopak - dráha vozu by se měla vyrovnat a měli byste zůstat na silnici)

por. Mgr. Lucie Konečná

29.2.2024

