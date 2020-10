Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mezinárodní den seniorů

HRADECKO - Policisté obdarovali starší občany

Den seniorůČtvrtek 01. 10. 2020 je Mezinárodním dnem seniorů. Královehradečtí policisté proto mezi ně vyrazili a to nejen do jejich klubu v ulici Mánesova, ale kontaktovali je i v ulicích krajského města. S každým promluvili, informovali o různých rizicích, která jim vzhledem k jejich věku hrozí a následně předali nejen letáky informativního charakteru, ale i drobné dárky. Tato preventivní akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany všech oslovených.



Policie radí:

- nezvěte k sobě domů nikoho neznámého

- nepouštějte do svého bytu neznámé osoby

- nepůjčujte nikomu neznámému peníze

- nevěřte cizím lidem, kteří Vám nabízejí peníze

- neukazujte nikomu svoje finanční úspory

- nedůvěřujte neznámým lidem v telefonu ani na ulici

- buďte obezřetní k cizím lidem, kteří Vás požádají o pomoc

- mějte osobní věci (doklady, peníze apod.) pod kontrolou

- pokud se cítíte ohroženi, volejte linku 158

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

01. 10. 2020, 14:30

vytisknout e-mailem