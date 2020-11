Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Lupič je ve vazbě

TRUTNOVSKO - Opět bezpečno před školkami v Trutnově.



Trutnovští kriminalisté včera 17. listopadu 2020 zahájili trestní stíhání devětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádež, přečinu poškození cizí věci a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Muž se podle kriminalistů od července letošního roku do současné doby dopustil v jednadvaceti případech protiprávního jednání zejména v Trutnově, když násilím vnikl do zaparkovaných vozidel před mateřskými školkami, právě v době odvodu dětí do zařízení. Terčem jeho jednání se staly kabelky, mobilní telefony, peněženky, kreditní karty a další osobní věci poškozených.

Podle obvinění měl páchat i trestnou činnost také ve Vrchlabí, ve Dvoře Králové nad Labem, na Náchodsku a ve dvou případech měl zamířit i do Jaroměře, kde se též zajímal o cizí cennosti v osobních vozidlech.

Nepoctivce, který byl osobou v celostátním pátrání, vypátrali trutnovští policisté díky osobní znalosti při běžném dohledu nad veřejným pořádkem ve městě. Nutno zdůraznit, že při výslechu se kriminalistům potvrdil jejich typ, když se obviněný k majetkové trestné činnosti doznal. Uvedl, že kradl z důvodu nouze o zaměstnání a že nemá kde bydlet.

Lupič svým jednáním způsobil škodu dosahující téměř 150 tisíc korun.

Policejní komisař včera k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí obviněného do vazby, který soudce Okresního soudu v Trutnově dnes akceptoval a muž je stíhán vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí s ohledem na to, že činnost páchal i v době nouzového stavu až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Pižlová Šárka, DiS.

18. 11. 2020, 13:50

vytisknout e-mailem