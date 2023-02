Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Loupežné přepadení se zbraní

JIČÍNSKO – Poznáváte dvojici mužů na záznamu?

V sobotu 4. února došlo v ulici Náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohrad k loupežnému přepadení prodejny. Jičínští kriminalisté teď hledají pachatele.

Dva dosud neznámí pachatelé v černé kukle a masce s nasazenými kapucemi vstoupili v 18:16 hodin do prodejny ozbrojeni nezjištěnou krátkou střelnou zbraní a dlouhým kuchyňským nožem. První z mužů, který byl ozbrojen střelnou zbraní, ihned začal ohrožovat prodejce a požadovat otevření pokladny. Jelikož prodejce na tyto opakované výzvy nereagoval, umocnil útočník své výhružky tím, že z regálu umístěného za pultem odebral lahev s alkoholem a vyhodil ji do plexiskla, které poškodil. Prodejce i přes zvyšování agrese pachatelů kasu neotevřel, a tak ozbrojený muž odcizil několik lahví destilátů a desítky kusů cigaret, které předával komplicovi. Následně společně obchod opustili a odešli ve směru do ulice Třetí strana.

Žádáme občany, kteří muže na uvedených záběrech poznali, případně se v uvedenou dobu pohybovali v blízkosti prodejny a všimli si čehokoliv, co by kriminalistům pomohlo s dopadením pachatelů, aby tyto informaci sdělili na telefonním čísle 974 533 111, případně bezplatné lince 158.

Za spolupráci děkujeme.



por. Ing. Eliška Pospíšilová

9.2.2023, 8:40

