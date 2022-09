Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Loupežné přepadení - aktualizace

NÁCHODSKO - Pátráme po pachatelích.

AKTUALIZACE: Odvoláváme pátrání po podezřelých mužích z loupeže. Oba jsme ve včerejších (10.9.) večerních hodinách v Teplicích nad Metují zadrželi. Bližší informace k případu podáme v pondělí 12.9.2022.

Děkujeme médiím i veřejnosti za spolupráci.

por. Iva Kormošová, 11.9.2022, 10.00

---------------------------------------------------------------------------------------



V úterý 6.9. krátce před 17. hodinou došlo v Hronově k loupežnému přepadení 42letého muže, kterému dva muži s noži v ruce odcizili osobní vozidlo značky Škoda Superb.

Po oznámení loupeže na lince 158 policisté okamžitě začali po vozidle a pachatelích pátrat. U Petrovic na dané vozidlo hlídka narazila a začala ho vyzývat k zastavení. Na světelnou a zvukovou výzvu však řidič nereagoval a dále ujížděl směrem na Polici nad Metují, kde po projetí města vyjel směrem na Bezděkov nad Metují. Na rovince v Bezděkově za jízdy spolujezdec vyhodil na silnici elektrocentrálu, které se naštěstí hlídce podařilo vyhnout. Další vyslaná hlídka mu u hotelu Na Mýtě v Bezděkově roztáhla zastavovací pásy, které mu propíchaly pneumatiky. Řidič na propíchnutých pneumatikách dokázal ujet přibližně dalších 300 metrů a poté u železničního přejezdu zastavili. On i spolujezdec z auta vyskočili a dali se na útěk. Hlídka je začala pronásledovat, ale bohužel je po nějaké době ve velmi nepřístupném terénu ztratila z dohledu a již se je ve strmých svazích a skaliskách nepodařilo najít. Na pomoc při pátrání byl přivolán i policejní vrtulník. Bohužel ani on nebyl úspěšný.



Ze svědeckých výpovědí a z místní znalosti policistů jsme pachatele ztotožnili. Jedná se o muže ve věku 36 a 39 let. Po starším je již od května vyhlášeno celostátní pátrání k dodání do vězení, kde si měl odpykat 10měsíční trest za zanedbání povinné výživy a 9měsíční za ublížení na zdraví. Je jedním z aktérů v případu těžkého ublížení na zdraví, o kterém jsme informovali v polovině května letošního roku a u kterého jsme již ukončili vyšetřování a státní zástupce podal obžalobu. Oba muži mají několik záznamů v rejstříku trestů.



Žádáme občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci vedoucí k dopadení podezřelých mužů, aby zavolali na linku 158. Varujeme však, aby se je nepokoušeli sami zadržet, protože jsou ozbrojeni noži.

.Za trestný čin loupež hrozí pachateli trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

por. Iva Kormošová

9.9.2022, 14.15

