Krádež potrubí

NÁCHODSKO - Přes dvě desítky metrů jsou pryč.

Včera dopoledne 23.2. jsme přijali oznámení o krádeži potrubí u chladícího zařízení, které bylo umístěno v zadním prostoru u jedné prodejny potravin v Novém Městě nad Metují. Na krádež přišel opravář na kompresory, kterého zavolala prodavačka z důvodu, že nechladil jeden pult s uloženými potravinami. Opravář zjistil, že kompresor je v pořádku, ale že někdo odřízl potrubí, kterým je vedena směs na chlazení z chladícího pultu do chladiče a následně ochlazená zpět. Škoda na 24 metrech měděného potrubí a uniklé chladící náplni byla odhadnuta na 20 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin krádež, za což pachateli, který se krádeže dopustil v době nouzového stavu, hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

24.2.2021, 15.15

