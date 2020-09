Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež pivních přepravek

HRADECKO - Muž je odvážel na kole.

Chlumečtí policisté v minulých dnech objasnili krádež pivních přepravek, která se stala v polovině července přímo v centru Chlumce nad Cidlinou. Majiteli se z pozemku domu tehdy přes noc ztratilo celkem 14 kusů bedýnek, v kterých bylo navíc 80 kusů prázdných pivních láhví. Škoda včetně poškozeného plotu byla vyčíslena na více jak 1700 korun. Díky poskytnutým kamerovým záznamům a výborné místní znalosti se policistům podařilo v krátké době podezřelého muže dopadnout. Krádeže se dopustil 27letý muž, který přepravky během 1,5 hodiny napětkrát odvezl na kole. Z vyšetřování vyplynulo, že muž přepravky hned ráno odvezl do jednoho obchodního centra, kde je zpeněžil a získanou hotovost použil pro svoji potřebu.

Pokud ho soudce uzná vinným, může ho za trestný čin krádež a porušování domovní svobody odsoudit k trestu odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

2.9.2020, 13.45

