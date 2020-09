Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež kaktusů

HRADECKO - Ze skleníků zmizelo téměř 160 kusů.

Od víkendu třebechovičtí policisté řeší krádež kaktusů, které měl pěstitel na své zahradě u rodinného domu ve sklenících. Poškozený muž napočítal, že přišel o 156 kusů v hodnotě za téměř 20 tisíc korun. Většina kaktusů byla v průměru cca 70 - 80 korun za kus, ale jeden, který byl starý asi 20 let měl hodnotu až 1 tisíc korun. Je tedy velmi pravděpodobné, že pachatelem musel být někdo, kdo se v pěstování kaktusů vyzná, a kaktusy nejspíše odcizil přímo pro svou sbírku.

Policisté případ řeší jako trestný čin porušování domovní svobody a krádež, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do tří let.

por. Iva Kormošová

1.9.2020, 13.00

