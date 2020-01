Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kontrolní akce cizinecké policie

HRADECKO - Zkontrolováno 22 osob.

V průběhu dopoledne dne 28. ledna 2020 se policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zaměřili v součinnosti s Celním úřadem pro Královéhradecký kraj na kontrolu zaměstnanců jedné ze staveb v Hradci Králové. Předmětem kontrol byla pravost dokladů a odhalení případného padělání, ale také dodržování pobytového režimu cizinců a pracovních povolení pro výkon zaměstnání.



Důkladnou kontrolou prošlo celkem 22 osob, z nichž bylo 21 cizí státní příslušnosti. Policisté zjistili ve čtyřech případech výkon zaměstnání bez potřebného pracovního povolení. S těmito cizinci posléze zahájili správní řízení za účelem jejich vyhoštění z EU. Dále policisté ve čtyřech případech odhalili porušení pobytového režimu cizince a ve dvou případech předložili cizinci policistům ke kontrole padělané doklady, za což jim v případě uznání viny hrozí trest až do výše tří let odnětí svobody.



V namátkových kontrolách budou policisté i nadále pokračovat na území celého Královéhradeckého kraje, a to jak v součinnosti s celníky, tak i po své vlastní linii.

por. Magdaléna Vlčková

30. ledna 2020



Odkazy do noveho okna Kontrola Hradec Králové 1 Detailní náhled Kontrola Hradec Králové 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem