Kličkující vozidlo

TRUTNOVSKO - Žena řídila s několika promile.

V úterý 18.5. v 11.30 jsme na lince 158 přijali hned dvě oznámení o vozidle značky Peugeot, které jede ve směru od Dvora Králové nad Labem na Hostinné, a přejíždí ze strany na stranu. Dle informací jednoho z volajících mělo auto v obci Debrné najet do příkopu, odkud však vyjelo a v jízdě pokračovalo.

Na uvedenou komunikaci vzápětí vyrazila policejní hlídka, která vozidlo dojela v ulici Nádražní v Hostinném. Policisté řidičku vyzvali k předložení všech potřebných dokladů a podrobili ji dechové zkoušce. První zkouška ukázala hodnotu téměř 3,6 promile, opakovaná o necelé dvě desetiny méně.

Žena ve věku 33 let, o své havárii, přestože si asi při ní prorazila pravou přední pneumatiku, nevěděla. Na autě byla také čerstvá rýha po celé délce pravé strany a poškozený zadní blatník. Policisté následným šetřením nezjistili, že by žena způsobila škodu třetí osobě. Ženě zakázali další jízdu a zadrželi ji řidičský průkaz. Po vystřízlivění ji sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což ji hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

