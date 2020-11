Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jízda v protisměru

KRAJ - K nehodě naštěstí nedošlo.

Včera 23.11. krátce po 21. hodině jsme na operačním středisku přijali oznámení, že na 90. km dálnice D11 ve směru jízdy na Hradec Králové jede auto v protisměru. Na místo okamžitě vyrazily dvě hlídky policistů, které projely přibližně 20km úsek dálnice, ale žádné auto v protisměru neobjevily. Na pomoc byl připraven i vrtulník.

Z kamerového záznamu policisté zjistili, že osobní vozidlo červené barvy najelo do protisměru od rozestavěné dálnice vedoucí směrem na Jaroměř. Na další kameře však již zaznamenán nebyl. S největší pravděpodobností si chybu řidič brzy uvědomil, své auto otočil a dálnici opustil. Je štěstí, že v té době byl na dálnici minimální provoz.

Řidič, po kterém pátráme, je podezřelý z přestupku, za který hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Za tento přestupek je řidiči připsáno na jeho konto 7 trestných bodů.

Žádáme svědky, kteří by mohli podat k vozidlu bližší informaci, aby zavolali na linku 158, nejlépe však samotného řidiče, který jel v protisměru.

por. Iva Kormošová

24.11.2020, 15.20

