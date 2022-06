Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hrozí mu dva roky vězení

TRUTNOVSKO - Zloděj byl dopaden krátce po činu!

Policisté ze Špindlerova Mlýna v pátek 3. 6. 2022 dopoledne zadrželi 53letého muže na vlakovém nádraží ve Vrchlabí, krátce poté co se vloupal do objektu s občerstvením v horském středisku.

Na policisty se v pátek ráno obrátil s žádostí o pomoc majitel restaurace, který policistům sdělil, že se mu zloděj vloupal do objektu, ze kterého odcizil částku 10 tisíc korun. Policisté vlastním šetřením odhalili osobu pachatele a muže neprodleně dopadli. Ve zkráceném přípravném řízení mu sdělil podezření ze spáchání přečinu krádež, za který mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

6. 6. 2022, 10:30

