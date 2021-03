Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledá se 13letá dívka

PARDUBICKO/HRADECKO - Pomozte nám najít pohřešovanou Natálii.

Pardubičtí policisté spolu s rodinou pátrají po 13leté Natálii. Tu naposledy viděla její matka včera, tzn. v pátek 26. března 2021 o půl druhé po obědě, kdy odešla z domů v Pardubicích – Ohrazenicích. Odtud jela autobusem č. 13 směr Dubina. Původně měla jet na autobusové nádraží a následně do Přestavlk na Chrudimsku za svým otcem. Tam však nedojela.



Je možné, že se pohybuje ve společnosti kamarádek nebo chlapce a to nejen na Pardubicku, ale vztah by mohla mít i na Královéhradecko. Jak Natálie vypadá, se můžete podívat ZDE (pokud je odkaz neaktivní, dívka se našla).

Na sobě by měla mít šedou zimní bundu do pasu, černé rifle na tělo, šedé bolerko a na nohou bílé adidasky. U sebe má černo-bílý strakatý batoh vans. Na krku nosí stříbrný křížek. Natálii byste mohli poznat i díky tetování – na prostředníčku levé ruky má vytetované slunce a blesk, na zápěstí pravé ruky malou osmičku. Dále má na pravém kotníku na vnitřní straně vytetovaný křížek a na tom samém místě na levé noze srdíčko.

Kdybyste měli jakékoliv poznatky k pohřešované 13leté Natálii, nebo jste věděli, kde se nachází, volejte nám na linku 158.

Přiloženou audiozprávu naleznete pod původním odkazem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

27. březen 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

