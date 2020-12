Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Havárie vozidla s úmrtím

RYCHNOVSKO – Na místě zasahují všechny složky IZS.

Lupenice - 26.12.Aktuálně zasahují všechny složky IZS na silnici I/14 z Vamberka do Rychnova nad Kněžnou u obce Lupenice u havárie osobního automobilu značky VW Sharan. Šestasedmdesátiletý řidič z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do betonového sloupku. Muž přes veškerou snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehl.

Provoz na silnici je po nezbytně nutnou dobu uzavřen a policisté na místě odklání dopravu. Příčinou havárie a veškerými okolnostmi této nešťastné události se zabývají rychnovští policisté.

por. Ing. Eliška Majerová

26. 12. 2020, 15:00

