Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Falešný bankéř

TRUTNOVSKO - Aby žena "ochránila" peníze, vložila je do bitcoinmatu.

Včera dopoledne poškozené z Trutnovska na její telefon zavolala neznámá žena, která se vydávala za pracovnici banky s tím, zda žádala o úvěr. Oznamovatelka o žádnou půjčku samozřejmě nežádala a tak jí bylo sděleno, že jí někdo musel zkopírovat její údaje a že to předává bezpečnostní službě banky. Přepojili jí tedy na muže se slovenským přízvukem, který poškozené sdělil, že musí na pobočku banky do Hradce Králové, aby zachránila své finance. Poškozená chtěla jet na pobočku do Trutnova, když se však „dozvěděla“ že místní pobočka není dobře zabezpečená. Na cestě do Hradce Králové poškozená neustále telefonovala s podvodníky, kteří jí velice sofistikovaně přesvědčovali, že tento postup je běžný.



Když žena dorazila před pobočku banky v Hradci Králové, na doporučení pachatele vybrala 300 tisíc korun, což však ještě nebylo vše. Dle jeho další rady a jím zaslaného odkazu si na „falešných stránkách“ jiné banky během cesty do Pardubic k bitcoinmatu založila účet, na který se přihlásila heslem a později na něm viděla všechny peníze, tedy témeř 650 tisíc korun, které vložila do bitcoinmatu.



Poté co poškozená přijela do obchodního centra v Pardubicích, pachatel jí zasílal přes chat QR kódy, které načetla v bitcoinmatu a tak do něho postupně vložila hotovost 300 tisíc korun. Poté jí stejný muž nasměřoval ještě na pobočku banky v Pardubicích a tam žena vybrala všechny své peníze. Poté se vrátila zpět do obchodního centra a stejným způsobem pomocí zaslaných QR kódů vložila do bitcoinmatu vše, co vybrala, téměř 350 tisíc korun.

Po tom všem stresu jí před Trutnovem volal opravdový zástupce firmy Bitcoin, který jí sdělil, že se domnívá, že byla podvedena a doporučil jí, aby se dostavila na Policie České republiky, což okamžitě učinila a celou věc oznámila.



Dle oznamovatelky od 8:30 hodin do 15:30 hodin přijala asi 15 telefonních hovorů vždy ze stejného čísla, přičemž se jednalo o dlouhé hovory a byla s podvodníky neustále v kontaktu. Což je přesně to o co jim jde. Nenechat svou oběť ani na chvilku v klidu a hlavně jí nedovolit, aby zavolala někomu z rodiny či do banky, neboť pak by mohl být jejich záměr zmařen!



Policisté opakovaně apelují na občany, aby se vždy v těchto případech dostavili osobně na pobočku své banky a věc řešili osobně. Nikdy nevíte, kdo je na druhém konci hovoru.



por. Pižlová Šárka, DiS.

3.8.2023, 10:55

vytisknout e-mailem