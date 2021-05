Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dostal smyk a narazil do stromu

NÁCHODSKO - Řidič letecky transportován do nemocnice.

DN 11.5.2021 JaroměřV úterý 11. května po 20. hodině se stala u Jaroměře vážná dopravní nehoda na silnici 1. třídy číslo 33. Šestadvacetiletý řidič jedoucí s osobním vozidlem značky Honda od obce Čáslavky na Jaroměř dostal po projetí levotočivé zatáčky smyk, při kterém přejel do protisměru a následně do příkopu, kde narazil do stromu. Při dopravní nehodě došlo k vážnému zranění řidiče a jeho spolujezdce. Oba byli předáni do péče lékařů, přičemž řidič byl letecky transportován do nemocnice. Přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili na místě policisté dechovou zkouškou. Z prvotního šetření vyplývá, že řidič ani spolujezdec nebyli za jízdy zřejmě připoutáni bezpečnostním pásem. V důsledku nehody vznikla hmotná škoda nejméně 80 tisíc korun. Příčina dopravní nehody a její veškeré okolnosti jsou v šetření náchodských dopravních policistů.

Jak se chovat při smyku?

Ne vždy je možné smyku zcela zabránit. Není na škodu si chování vozidla předem vyzkoušet na trenažéru nebo na jiných místech k tomu určených. Ať už se jedná o pohon zadní či přední nápravy je zapotřebí, aby před každou i zdánlivě jednoduchou zatáčkou řidič najížděl v co nejmenší rychlosti. Pokud už ke smyku dojde, stáhněte nohu z plynu a nebrzděte. V případně předního pohonu nápravy, kdy vozidlo nezatáčí, při sešlápnutém spojkovém pedálu se volantem pokuste vyrovnat vozidlo. U nápravy se zadním pohonem sešlápněte spojkový pedál a točte volantem na druhou stranu, než se pohybuje zadní část vozidla.

V případě, že ještě kdokoli váhá, zda-li „být připoután či nepřipoután“.

Policisté opakovaně a důrazně apelují na řádné užití zádržných systémů (tj. bezpečnostních pásů) během celé jízdy, neboť jedině tak je možné minimalizovat následky při případné dopravní nehodě. Dle zákona č. 361/2000 Sb. nejen řidič ale i: „přepravovaná osoba je povinna připoutat se za jízdy bezpečnostním písem, je-li jím sedadlo vybaveno“. Poutejte se rozhodně i v případě, že popojíždíte vozidlem několik metrů.

A proč jsou důležité bezpečnostní pásy?

Aby pásy nezpůsobily závažnější následky, než které by hrozily za normálních okolností, je důležité jejich správné umístění a nastavení. Musí tedy odpovídat konkrétní postavě. Obzvláště důležité je použití bezpečnostní pásů, pokud je sedadlo vybaveno airbagem, kdy nepřipoutání může být mít fatální následky nejen pro nepřipoutaného, ale i pro jeho spolujezdce. Osoby menší než 150cm a lehčí než 36kg vždy umísťujte do odpovídající dětské autosedačky a řádně je připoutejte. Při nárazu i v nízkých rychlostech nejenže dochází k prudkému pohybu všeho, co není v dopravním prostředku pevně zajištěné, ale v horším případě i kohokoli živého.

por. Mgr. Miroslav Mervart

12.5.2021, 14:30

