Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dealer drog obviněn

TRUTNOVSKO - Hrozí mu až 10 let ve vězení.

Trutnovští kriminalisté si v uplynulých dnech převzali od příslušníků olomouckého protidrogového oddělení Generálního ředitelství cel případ týkající se drogové problematiky páchané na Královédvorsku.

Kriminalisté obvinili 40letého muže ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále z přečinu přechování omamné a psychotropní látky a jedu.

Obviněný muž měl od června 2021 do doby svého zadržení „dealovat“ zejména ve Dvoře Králové nad Labem pervitin a konopí. Navíc vyšetřováním vyšlo najevo, že nejméně 2x dovezl z Polska léky, které se využívají k výrobě omamné látky.

Odviněný muž byl již za obdobné jednání v posledních 3 letech odsouzen, přičemž byl z vězení podmíněně propuštěn se zkušební dobou do června 2023.

Muž je stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí až 10 let ve vězení.

Odkaz:https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2023/Stranky/Obchod-s-drogami-odkryli-olomou%C4%8Dt%C3%AD-celn%C3%ADci.aspx

por. Pižlová Šárka, DiS.

30.11.2023, 9:30

