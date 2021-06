Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další případ střelby

NÁCHODSKO – Policie zadržela muže pod vlivem alkoholu.

Náchodští policisté vyjížděli v sobotu 19.června 2021 krátce před třetí hodinou ranní k údajné střelbě. Na místě zjistili, že osmadvacetiletý muž měl přijít do bytu, kde začal přítomné dvojici vyhrožovat se zbraní v ruce. Na ženu pak měl vystřelit z plynové pistole do jejího obličeje a utéct. Policisté jej následně okamžitě dopadli a zadrželi. Žena byla předána k ošetření lékařům.

Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, která prokázala 1.69 promile alkoholu v dechu a následně ho eskortovali do policejní cely. Muži hrozí za ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a porušování domovní svobody v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dobu tří let.

Policisté opět připomínají, že každá zbraň může být nebezpečná. Jak to s legálně drženými zbraněmi a jejich držením a nošením na veřejnosti je, upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákona o zbraních“). Ten uvádí, že zbraně, které se dají běžně nosit, jsou krátké zbraně kategorie B a D, avšak za podmínky skrytého nošení. Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. i) zákona o zbraních].



Mezi zbraně kategorie D patří například plynové zbraně, expanzní zbraně, mechanické zbraně, znehodnocené zbraně, airsoftové zbraně. Nabýt, držet a nosit zbraň této kategorie může fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Nemusí být tedy držitelem zbrojního průkazu. Zbraň kategorie D nesmí její držitel nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Více informací najdete na stránkách https://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-zbrane-a-strelivo.aspx.

por. Mgr. Lucie Konečná

21.6.2021, 11:15hod.

