Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další podvody na internetu

JIČÍNSKO – Jak neskočit podvodníkům na lep?

Jičínští kriminalisté se zabývají dalšími případy podvodných jednání, kdy neznámí pachatelé lákají oběti na výhodné investice. Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup k vašemu počítači nebo mobilnímu telefonu a převést si co nejvíce peněz z vašeho účtu nebo si na vaši osobu sjednat úvěr.

Vše vypadá asi takto: Podvodník umístí na internet či sociální sítě velice lákavou reklamu slibující zisk z vašich investovaných finančních prostředků. Důležité je poznamenat, že pachatelé také často využívají pro větší důvěryhodnost do svých reklam známé osobnosti či společnosti. Podvodníci mají většinou profesionálně vypadající investiční platformy, tudíž vše vypadá reálně. Takových lidí, kteří se nechají nalákat rádoby výhodným investováním, je bohužel čím dál více. Policisté řeší tyto případy denně.

U 53letého muže z Jičínska byl scénář obdobný. Měl být kontaktován mužem, který se velmi ochotně nabízel, že mu pomůže s vymáháním finančních prostředků, o které přišel z důsledku předchozího podvodného jednání. Na pokyn dosud nezjištěného pachatele si do svého mobilního telefonu nainstaloval aplikaci AnyDesk a zároveň poskytl svůj občanský průkaz k pořízení digitální kopie. Na osobu poškozeného pak bylo sjednáno několik úvěrů. Doposud ve výši 189 tisíc korun. Celková škoda bude ale pravděpodobně mnohonásobně překročena, další skutky jsou zatím v šetření.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to z podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to pachateli v případě zjištění a dopadení hrozí trest odnětím svobody až na osm let.

Preventivní rady, jak se nestat obětí podvodných jednání:

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Opětně varujeme před výhodnými investicemi, před inzeráty na internetu, před neznámým volajícími. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv, může nabízet cokoli. Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované nabídky, důkladně si je prověřte. Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak uděláte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte tak podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi. Nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte nikomu kopie osobních dokladů.

NEBUĎTE DŮVĚŘIVÍ A BUĎTE OBEZŘETNÍ!

por. Bc. Martina Jandová

27.8.2024

