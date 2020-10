Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další opilý cyklista

RYCHNOVSKO - Na kole s třemi promile.

Dnes ráno krátce po páté hodině rychnovští policisté vyjížděli k havárii cyklisty, který nezvládl řízení svého elektrokola. Na silnici mezi obcemi Semechnice a Trnov vlivem opilosti vyjel mimo komunikaci a spadl do travnatého příkopu. S lehkým zraněním byl 33letý muž převezen do nemocnice. Jeho dechová zkouška byla pozitivní a to 3 promile alkoholu. Na kole ani na ničem jiném žádná škoda nevznikla.

Policisté po zadokumentování nehody, ji jako přestupek předají ke správnímu orgánu k dořešení.

por. Iva Kormošová

19.10.2020, 15.15

vytisknout e-mailem