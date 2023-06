Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cizinec skončil v policejní cele

JIČÍNSKO – Dobrovolně?

ilustrační obrázekV úterý 6. května 2023 přijali hořičtí policisté oznámení o výskytu zloděje ve stodole u domu, ze které se měl pokusit odcizit pánské jízdní kolo. Jelikož měl být vyrušen všímavým sousedem, kolo se mu odcizit nepodařilo, ale z místa odešel. Soused neváhal a muže pronásledoval, proto hlídka policistů přesně věděla, kde muže hledat. Policisté muže nejprve vyzvali k prokázání totožnosti a následně se ho dotazovali na jeho aktivitu v uplynulé hodině. Muž hlídce pouze sdělil, odkud pochází a že chce domů.

Policisté po provedené dechové zkoušce, která byla s naměřenými hodnotami pod jednu promile pozitivní, muže zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení, kde se o něj začali zajímat kriminalisté. Těm 37letý cizinec sdělil, že kolo kradl, aby se dostal na policii, dostal najíst a měl kde spát. Také si stěžoval, že od policie dostal oblečení, které mu je velké, a proto se dožadoval nějakého lepšího.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, který by se trestnímu řízení mohl vyhýbat vycestováním z České republiky, zahájili s ním policisté takzvané super zkrácené přípravné řízení. Ihned po tom, co muž vystřízlivěl, mu kriminalisté sdělili podezření pro přečin porušování domovní svobody a následně ho zadrželi v policejní cele do doby, než o jeho potrestání rozhodl soud. Ten muži ve včerejších odpoledních hodinách uložil trest vyhoštění z České republiky na dobu 24 měsíců a stanovil dobu k vycestování z území ČR.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

9.6.2023, 8:00

vytisknout e-mailem