Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Chvilka nepozornosti, hromadná dopravní nehoda

HRADECKO – Čtyři auta byla zapojena do hromadné dopravní nehody.

Dne 16. prosince 2020 v jedenáct hodin dopoledne přijali hradečtí policisté oznámení o hromadné dopravní nehodě, která se stala v centru Hradce Králové.

Osmadvacetiletý řidič osobního automobilu Škoda Fabia jel ve směru jízdy od ulice Sokolská k ulici Střelecká na mostě přes řeku Labe. Muž zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním brzdícím automobilem BMW a přední částí svého automobilu narazil do jeho zadní části. BMW bylo vlivem nárazu posunuto a narazilo do zadní části vozidla Volkswagen Polo, které narazilo do před ním stojícího vozidla Ford Focus.

Policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou alkohol u všech řidičů. Na vozidlech vznikla hmotná škoda v celkové hodnotě přesahující 230 tisíc korun.

Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou v šetření dopravních policistů.

por. Mgr. Lucie Konečná

17.12.2020, 9:00 hod

