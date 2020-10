Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Chtěl jen přeparkovat

HRADECKO - Řidič nadýchal téměř 4 promile.

Policisté z obvodního oddělení Hradec Králové 1 byli ve středu 7.10. v podvečerních hodinách přivoláni do Březhradu strážníky městské policie, kteří zastavili řidiče motorového vozidla, u něhož zjistili požití alkoholu (3,42‰) Zpráva MP HK zde. Policejní hlídka 45letého muže podrobila nové dechové zkoušce. Ta ukázala výsledek ještě o 0,32‰ vyšší. Hlídka muže zadržela a převezla na protialkoholní záchytnou stanici. Následující den po vystřízlivění byl umístěn do policejní cely k provedení dalších úkonů. Následně mu policisté sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a jelikož se jedná o cizince, který by se mohl vyhýbat soudnímu líčení, zůstal v cele a dnešního dne byl předveden k soudu. Z vyšetřování vyplynulo, že řidič chtěl své auto po vypití 0,5 litru vodky přeparkovat z jednoho parkoviště na jiné vzdálené několik desítek metrů. V přejetí z místa na místo mu zabránili strážníci, kteří ho zastavili ke kontrole.

Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky ho soudce může potrestat odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

por. Iva Kormošová

9.10.2020, 13.00



vytisknout e-mailem