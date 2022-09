Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet dvou osobních vozidel

HRADECKO - Tři osoby byly převezeny do nemocnice.

V pátek 16.9. v 14.30 došlo na silnici II. třídy č. 324 v katastru obce Kobylice ke střetu dvou osobních vozidel. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že 45letý řidič auta značky Toyota Yaris jedoucí ve směru Kobylice - Nový Bydžov přejel na rovném úseku ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím autem značky VW Passat, který řídila 23letá žena. Vlivem střetu byl passat odhozen do silničního příkopu.

Řidička a spolujezdkyně z toyoty utrpěly těžká zranění a řidič lehké. Všichni tři byli převezeni záchrannou službou do nemocnice. Kvůli zranění nemohli policisté provést ani u jednoho z řidičů dechovou zkoušku, proto nařídili odběr krve.

U toyoty byla odhadnuta škoda na 60 tisíc a na passatu 200 tisíc korun. U obou vozidel z důvodu závad policisté zadrželi osvědčení o registraci.

Přesná příčina i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

19.9.2022, 14.45

vytisknout e-mailem