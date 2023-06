Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čelní střet dvou aut

HRADECKO - Jedna osoba pro převozu do nemocnice zemřela.

V pátek 2.6. v 15.30 došlo na silnici I/35 před křižovatkou na obce Rozběřice - Dlouhé Dvory ke střetu dvou osobních vozidel. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že 69letý řidič auta značky Mercedes-Benz jedoucí z Hradce Králové zatím z neznámých příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky VW Sharan, jehož řídil 61letý muž. Při nehodě kromě řidičů utrpěla zranění i spolujezdkyně z VW. Policisté u staršího řidiče vyloučili alkohol dechovou zkouškou, u mladšího byl kvůli zdravotnímu stavu nařízen odběr krve. Škoda na vozidle VW byla odhadnuta na 60 tisíc a na mercedesu 300 tisíc korun.

Mladší z mužů po převozu do nemocnice o několik hodin později bohužel svým zraněním podlehl.

Všechny okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření hradeckých kriminalistů.

Žádáme případné svědky, kteří by mohli podat jakoukoliv informaci k nehodě nebo mají z nehody kamerový záznam, ať zavolají na linku 158 nebo na telefonní číslo 728792380.

por. Iva Kormošová

5.6.2023, 9.40



vytisknout e-mailem