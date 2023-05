Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bodnutí nožem

TRUTNOVSKO - Podezřelého muže z útoku policisté zadrželi.

V pátek (12.5.) v podvečerních hodinách jsme přijali oznámení, že na autobusovém nádraží ve Vrchlabí došlo mezi dvěma muži k napadení nožem. Pětatřicetiletého podezřelého muže z útoku přivolaní policisté na místě zadrželi a zajistili dvoučepelový nůž s délkou jedné čepele cca 12 cm. Dechovou zkouškou u něho zjistili téměř 1,7 promile alkoholu. Poškozený 37letý muž byl s vážným zraněním letecky transportován do nemocnice. Následně se zjistilo, že zadržený muž o několik minut dříve napadl nožem, údery a kopy dalšího muže (49let), který byl také převezen do nemocnice.

Policisté muže po vystřízlivění obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví, přečinů výtržnictví, ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let.

Z evidence rejstříku trestů policisté zjistili, že muž má celkem 14 záznamů, přičemž naposledy byl z vězení propuštěn na konci dubna 2021, kde si odpykával 1,5 letý trest za výtržnictví.

Z důvodné obavy, že by muž mohl v trestné činnosti pokračovat, nebo uprchnout či se skrývat, podají policisté podnět na vzetí do vazby.

por. Iva Kormošová

14.5.2023, 12.00



