Auto jako zbraň

HRADECKO - Muž je obviněný z pokusu vraždy.

Ve úterý 16.1. krajští kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vražda ve stadiu pokusu a z přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví 34letého muže z Hradce Králové.

V pondělí 15.1. krátce po 11. hodině dopolední jsme na linku 158 přijali oznámení o střetu auta s chodcem na Baťkově náměstí v Hradci Králové. Zraněného chodce převezla záchranná služba do nemocnice na ošetření. Řidiče (34 let) policisté podrobili dechové zkoušce i orientačnímu testu na drogy. Oba výsledky byly negativní. Šetřením se následně zjistilo, že 33letý chodec byl pravděpodobně sražen úmyslně, což následně potvrdili i poskytnuté videozáznamy z městského kamerového systému.

Kriminalisté zjistili, že starší muž po předchozím vzájemném slovním a fyzickém konfliktu napadl v okolí Masarykova náměstí v Hradci Králové mladšího muže dřevěnou násadou, který se po několika úderech dal na útěk. Starší muž nasedl do auta a na Baťkově náměstí do něho zezadu narazil. S mužem na kapotě ujel několik metrů, než spadl na zem.

Obviněný muž, kterému hrozí trest odnětí svobody na 10 až 18 let, a který je od včerejšího dne stíhán vazebně, byl v minulosti několikrát souzen za výtržnictví.

por. Iva Kormošová

18.1.2024, 10.30





