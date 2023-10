Alkohol k řízení nepatří!

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

HRADECKO - Ovlivněný řidič narazil do sloupu.

Dopravní policisté ve středu 4.10. v 9.20 vyjížděli k havárii osobního vozidla značky Kia Ceed, která se stala v hradecké ulici Malšovická. Třicetiletý řidič jedoucí od Gočárova okruhu směrem do centra najel na pravý obrubník a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. Řidiče, který neutrpěl žádné zranění, podrobili policisté dechové zkoušce. Přístroj ukázal pozitivní hodnotu, a to 0,5 promile alkoholu v dechu.

Škoda na autě byla odhadnuta na 200 tisíc a na sloupu 30 tisíc korun.

Řidiče čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což v případě způsobení dopravní nehody hrozí až 3leté vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Iva Kormošová

5.10.2023, 10.30



