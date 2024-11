Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol, drogy a mládež

KRAJ – Policisté na Rychnovsku odhalili 7 mladistvých pod vlivem alkoholu.

Policisté v Královéhradeckém kraji se na přelomu října a listopadu zapojili do celorepublikové preventivní akce zaměřené nejen na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Akce probíhala v součinnosti s dalšími pracovníky např. Celního úřadu ČR, Krajské hygienické stanice, České obchodní inspekce a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Kontroly probíhaly napříč celým krajem v rámci jednotlivých územních odborů, první odstartovaly v sobotu 26. října, poslední pak proběhla 1. listopadu.

Téměř padesát policistů společně s pracovníky státní správy a samosprávy navštívilo více než čtyřicet restaurací, klubů, zábavních podniků a provozoven. Policisté zkontrolovali celkem 96 osob a odhalili celkem 22 přestupků souvisejících s alkoholem a tabákem. V několika případech došlo k prodeji, alkoholu, cigaret a dokonce i pyrotechniky osobám mladším 18 let, dále byly zjištěny nesrovnalosti s označením tabákových výrobků. Provedené dechové zkoušky odhalily také požití alkoholických nápojů u 7 mladistvých ve věku od 15 do 18 let na Rychnovsku. Dvě dívky ve věku 16 a 17 let policistům nadýchaly hodnoty nad 1 promile, konkrétně 1,69 a 1,41 promile alkoholu. Nejvyšší naměřenou hodnotu přístroj ukázal u 16letého mladíka, a to 1,93 promile alkoholu v dechu. Všechny podnapilé mladistvé policisté předali zákonným zástupcům a následně je oznámili příslušnému oddělení orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj por. Ing. Jitka Fajstavrová ke společné kontrolní akci uvádí následující: „Hradečtí celníci se v rámci součinnostní kontrolní akce zaměřili na dodržování zákona o spotřebních daních. Prověřili 21 subjektů v okresech Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Jičín a Trutnov a ve čtyřech případech odhalili porušení uvedeného zákona. Zajistili téměř kilogram neznačeného tabáku do vodních dýmek, 124 kusů náplní do e-cigaret, 2 nikotinové sáčky a 11 balení zahřívaných tabákových výrobků. Tabákové výrobky nebyly opatřeny platnými tabákovými nálepkami prokazujícími jejich zdanění.“

„Pracovníci České obchodní inspekce Inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedli v rámci akce celkem 25 kontrol, v rámci kterých uskutečnili kontrolní nákupy prostřednictvím přizvaných 16letých figurantů. Bez ověření věku a bez doprovodu osoby starší 18 let byly figurantům celkem v 11 případech prodány alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo elektronické cigarety. Porušení dozorovaného předpisu bylo tedy zjištěno v 44 % z celkově kontrolovaných provozoven na Královéhradecku. Zjištění, která ve výše uvedených 11 případech nasvědčují porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů, budou s kontrolovanými subjekty řešena ve správním řízení a zjištěný prodej cigaret bude postoupen k řešení obcím v přenesené působnosti. Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše 1milionů korun,“ uvedla Ing. Jana Ženková, ředitelka Inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Podobné akce budou namátkově probíhat v Královéhradeckém kraji i v budoucnu.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem