Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol a drogy za volantem

KRAJ - Řidiči jsou nepoučitelní.

Za prodloužený víkend bylo policisty zjištěno celkem 11 řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

V pátek 25. 09. 2020 v nočních hodinách došlo v Hradci Králové k dopravní nehodě, kdy cyklista narazil do zaparkovaného osobního motorového vozidla a z místa ujel. Po několika minutách jej vypátrala hlídka cizinecké policie. Následně nadýchal téměř 2‰ alkoholu v dechu.

V sobotu 26. 09. 2020 v odpoledních hodinách v Hradci Králové policisté kontrolovali řidiče osobního motorového vozidla, u kterého dechová zkouška alkohol neprokázala, ale test na požití návykových látek byl pozitivní na Amphetamines/Methamph.

V Trutnově v nočních hodinách policisté kontrolovali řidičku osobního motorového vozidla, která nadýchala téměř 1,8‰ alkoholu v dechu. Další případ se stal ve Dvoře Králové nad Labem, kde byl kontrolován řidič osobního motorového vozidla a po provedené dechové zkoušce policisté zjistili téměř 2‰ alkoholu v dechu.

V neděli 27. 09. 2020 v nočních hodinách došlo v obci Božanov k dopravní nehodě, kdy byla způsobena škoda na majetku. Řidič z místa nehody ujel. Následně byl policisty vypátrán a dechovou zkoušou bylo zjištěno přes 1‰ alkoholu v dechu. Řidič uvedl, že alkohol požil až po nehodě. Odběr žilní krve na rozbor ale odmítl.

V Trutnově tohoto dne došlo v nočních hodinách k dopravní nehodě, kdy řidič nacouval osobním motorovým vozidlem do dalších dvou zaparkovaných vozidel, kdy následně nadýchal téměř 0,5‰ alkoholu v dechu.

V pondělí 28. 09. 2020 v dopoledních hodinách došlo v Třebechovicích pod Orebem k dopravní nehodě řidiče osobního motorového vozidla a motocyklu. Bližší informace zde.

V nočních hodinách v Hradci Králové policisté kontrolovali řidiče osobního motorového vozidla, u kterého dechová zkouška alkohol neprokázala, ale test na požití návykových látek byl pozitivní na Amphetamines/Methamph. Ještě téže noci byl kontrolovaný další řidič a opět byl prokázán alkohol v dechu a to přes 2‰ alkoholu v dechu.

V obci Potštejn došlo v nočních hodinách k dopravní nehodě dvou osobních motorových vozidel, kdy u jednoho z řidičů se dechovou zkouškou prokázal alkohol a to přes 2‰ alkoholu v dechu.



Všichni řidiči jsou řešeni v trestní případně správní rovině. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči trest odnětí svobody až na jeden rok a pokud způsobí dopravní nehodu až na tři léta.

Policie opět apeluje nejen na řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, aby dodržovali nulovou toleranci nejen k alkoholu, ale i ostatním návykovým a psychotropním látkám.

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

29. 09. 2020, 15:30

vytisknout e-mailem