Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ach ten alkohol

HRADECKO - Sedm osob si způsobilo kvůli opilosti problém.

V pátek 26.7. pár minut po 22. hodině policisté vyjížděli do areálu Stříbrný rybník, kde se měla nacházet zjevně opilá žena, která měla mít u sebe dvě malé děti. Žena ve věku 37 let s policisty nespolupracovala a neuposlechla výzev k podrobení se dechové zkoušce. Při zajištění, kdy kladla pasivní odpor, museli policisté použít donucovací prostředky. Ženu převezli do policejní cely a její děti (2 a 4 let), které spaly na louce na malém kousku deky a nepřiměřeně oblečené k venkovní teplotě, předali pracovníkům OSPODu. Šetřením policisté zjistili, že žena je na dovolené, nemá s sebou žádný přístřešek a v areálu přespává bez zaplacení.

V sobotu 27.7. krátce před jednou hodinou noční zavadil v obci Máslojedy cyklista při jízdě na kole o obrubník, čímž spadl na zem. Způsobil si vážné zranění, s kterým byl převezen do nemocnice. Policisté mu naměřili téměř 2 promile alkoholu v dechu.

V Novém Bydžově jiná hlídka okolo osmé hodiny ranní zastavila 57letého řidiče osobního vozidla, který nadýchal téměř 0,7 promile alkoholu. O 3 hodiny později (krátce před polednem) byli policisté přivoláni do hradecké ulice Jana Černého, kde došlo k pádu cyklistky jedoucí na elektrokole. Jedenatřicetiletá žena, která utrpěla lehké zranění, byla na místě ošetřena záchrannou službou. Policisté ji podrobili dechové zkoušce s výsledkem téměř 4,5 promile alkoholu. Ženu předali do péče rodinnému příslušníkovi.

V neděli 28.7. v 3.15 policejní hlídka nalezla v Holohlavech ležící ženu na zemi a ve dle ní na lavičce sedícího chlapce se psem. Ženu ve věku 29 let podrobili dechové zkoušce s výsledkem téměř 2 promile alkoholu. Jelikož se nepodařilo sehnat otce dítěte, musel být 7letý chlapec předán do péče pracovníkům OSPODu.

V 8.45 byli policisté přivoláni k dopravní nehodě mopedu, která se stala na cyklostezce v Hradci Králové v ulici U Labe. Třiapadesátiletý muž jedoucí od Pardubic směrem do centra města nezvládl řízení a upadl na zem. Policisté zjistili, že muž, kterého na místě ošetřila rychlá záchranná služba, jel neoprávněně po cyklostezce, bez ochranné přilby a bez příslušného řidičského oprávnění. Odmítl se podrobit dechové zkoušce i lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.



Všechny výše zmíněné přestupky policisté předají správnímu orgánu k došetření.

Během víkendu policisté zjistili jen jeden "velký alkohol", a to u 16letého řidiče, který 27.7 krátce po půlnoci v Hradci Králové na křižovatce ulic Brněnská, Na Plachtě a Fričova narazil osobním vozidlem značky Citroen při otáčení do reklamní tabule a do dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Mladík z místa, kde zanechal auto, odešel. Policisté ho vypátrali po pár minutách v jeho bydlišti a naměřili mu téměř 2 promile alkoholu v dechu. Nehoda se obešla bez zranění. Mladík, který způsobil na autě škodu za 10 tisíc a na ostatních věcech 6 tisíc korun, není držitelem žádného řidičského oprávnění a v nejbližší době ho čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což dospělému hrozí až 3letý trest odnětí svobody a jako mladistvému trest poloviční.

por. Iva Kormošová

29.7.2024, 12.50

