Kradly ve velkém, kde se dalo

KLADENSKO – Dvě ženy, jako spolupachatelky, byly kriminalistkou obviněny.

Na dvě zlodějky, ve věku 28 a 72 let, které kradly ve více prodejnách v obchodním centru v ulici Petra Bezruče v Kladně, spadla klec. Ženy měly krádeže promyšlené a šly na to „fikaně“. Starší zlodějka se pohybovala za pomoci chodítka, na němž měla zavěšenou tašku. Do té pak nenápadně ukládaly svůj „nákup“.

Po celkovém šetření kriminalistů a zjištěných skutečností, zahájila komisařka trestní stíhání proti těmto dvěma pachatelkám, které obvinila z pokračujícího trestného činu krádež ve formě spolupachatelství.

Tohoto trestného činu se dopustily tím, že opakovaně kradly a způsobily svým jednáním škodu přesahující 20 tisíc korun.

Poprvé se vydaly na krádež 26. července do prodejny Albert, kde odcizily 8 plyšových zvířátek, kojenecké mléko, dřevěné prkénko a 12 složek na zip. Za pět dní poté, tj. 31. července, vešly do totéž prodejny, kde tentokrát ukradly 34 párů ponožek, 7 kusů pyžam, 9 podprsenek, 3 boty, 3 kusy domácího oblečení a 5 hrnků. Naposledy vešly společně do obchodního domu 10. srpna, kde vešly celkem do čtyř obchodů. V prvních z nich odcizily několik sáčků cukrovinek, láhve s limonádami, hrnky, deky a kuchyňské náčiní. Ve druhém vzaly 5 balíčků oříšků, ve třetí prodejně, v drogerii Rossmann, odcizily 3 kojenecké lahvičky a 3 sluneční brýle. Do čtvrtého obchodu, do drogerie dm, kde z regálu vzaly dvoje náplasti a gel na pohmožděniny.

Všechna jejich počínání proběhla tak, že veškeré zboží naskládaly do nákupních tašek a ty pak vložily do košíku chodítka, s nímž se pohybovala starší zlodějka. Pokaždé se jim podařilo projít pokladními zónami bez zaplacení, pouze v jednom případě byly chyceny prodavačkou při krádeži kojeneckých láhví, které byly již bez původních obalů. Ta je vyzvala k vrácení zboží a zlodějky pak odešly z prodejny ven. Sice lahvičky musely vrátit, ale se třemi slunečními brýlemi se jim podařilo odejít.

Osmadvacetileté ženě a její dvaasedmdesátileté spolupachatelce hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

24. února 2022

