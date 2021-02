Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli v rekonstruovaném domě

CHEBSKO – Odcizili věci za přibližně 13 tisíc korun.

V první polovině října minulého roku měla dvojice mužů ve věku 31 a 33 let poničit vstupní dveře a vniknout do domu v Chebu. Dům měla dvojice poté prohledat a odcizit z něj řadu věcí. Vzít měli tablet, holící strojek, peněženku s platební kartou či svazek klíčů. Odcizeným klíčem si měli následně otevřít vstupní dveře do další části domu, která byla zrovna v rekonstrukci. Z té měli odcizit například elektrické sbíjecí kladivo, vrtačky a drobné ruční nářadí. Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu přibližně 13 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání těchto dvou mužů, které obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Jednatřicetiletý muž, který je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, byl již v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen. Trestní stíhání třiatřicetiletého muže probíhá na svobodě.

Nyní dvojici v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se tohoto jednání dopustili v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID – 19 a čin byl tedy spáchán za stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Jakub Kopřiva

5. 2. 2021

