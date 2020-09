Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli v prodejně s parfémy

KARLOVARSKO – Odcizili parfémy za téměř pět tisíc korun.

Sedmatřicetiletý muž ze Sokolovska měl přijít v polovině února letošního roku společně s osmatřicetiletou ženou z Chebska do obchodního domu v Karlových Varech. Následně měli vstoupit do prodejny parfémů, kde si měli několik minut prohlížet vystavené zboží. Po chvíli si měla žena vybrat jeden z dámských parfémů, který si měla uschovat do své kabelky. Muž si měl vzít pánský parfém a uschovat ho do kapsy své mikiny. Oba dva měli z prodejny bez zaplacení odejít a tím způsobit škodu téměř 5 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře zahájili trestní stíhání této dvojice, kterou obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se oba dopustili krádeže opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 9. 2020

vytisknout e-mailem