Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli v obchodech

CHEBSKO – Vždy je ale přistihli zaměstnanci.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže a dvou žen ve věku 30 a 38 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže.



První červnový den měla trojice společně přijít do obchodního domu v Aši. Po předchozí domluvě měli začít vkládat zboží do nákupního košíku. Do něj měli vložit například tlakový čistič, stěrky na okna či potraviny. Třicetiletá žena měla poté s nákupním košíkem odejít bez zaplacení vstupním prostorem. Po chvíli jí ovšem zastavil pracovník prodejny, který následně přivolal policejní hlídku.

Druhý den se měla dvojice žen vydat do prodejny sportovních potřeb v Chebu. Tam si měly ženy prohlížet vystavené zboží a po několika minutách měly do přinesené tašky uschovat několik pánských triček a kalhot. Poté dvojice prodejnu bez zaplacení opustila, ovšem i tentokrát je zastavil pracovník prodejny, který si jejich počínání všiml. Ten následně přivolal policisty.



Pokud by se trojici podařilo věci odcizit, tak by způsobila škodu téměř 15 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí třicetileté ženě trest odnětí svobody až na dva roky. Osmatřicetileté ženě a dvaačtyřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na roky tři, neboť se krádeže dopustili opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 9. 2020

