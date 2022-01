Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli v několika případech

CHEBSKO – Série krádeží objasněna.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 28 a 30 let z Chebska, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže. Starší z dvojice mužů byl navíc obviněn také ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Obviněný třicetiletý muž měl nejprve ve druhé polovině srpna loňského roku krátce po půlnoci, v jedné menší obci na Chebsku, z odstaveného vozidla odcizit autobaterii a z místa utéct.

V následujícím případě se měl třicetiletý muž vydat krást opět sám. Ve druhé polovině října loňského roku měl v Chebu překonat oplocení jedné ze zahrad. Následně měl násilím vniknout do zahradní chatky stojící na pozemku. Z té měl po prohledání odcizit vzduchovou pistoli, nože různých druhů nebo například kanystr s benzínem. Dále si měl všimnout dřevěné kůlny stojící vedle chaty. Po vniknutí do tohoto objektu měl třicetiletý muž odcizit přibližně 12 kilogramů měděných trubek.

V dalším případě se měli po předchozí domluvě vydat na další krádež oba obvinění muži společně. Od druhé poloviny září do druhé poloviny října loňského roku měli společně třicetiletý a osmadvacetiletý muž vniknout v jedné malé obci na Chebsku do bývalé zemědělské usedlosti. Tam měli násilím vstoupit do budovy sloužící jako sklad. Ve skladu měli v zadních vratech vytvořit otvor, přes který měli vniknout do vedlejší autodílny. Po prohledání autodílny měli odcizit různé nářadí, katalyzátor nebo například různé klíče k automobilům. Dále si měli společně připravit k odcizení vozidlo značky Mitsubishi. V dílně měli najít auto nabíječku, kterou použili k nabití baterie vozidla. Do vozidla měli začít skládat řadu různých autodílů nebo například reproduktorů. Přitom je měl v autodílně přistihnout devětapadesátiletý muž. Oba muži na to zareagovali okamžitým útěkem a nic tak nakonec neodcizili.

V dalším, v pořadí už čtvrtém případě, měli krást opět společně. Ve druhé polovině září loňského roku krátce před šestou hodinou večerní měli vniknout na několik pozemků u jedné menší obce na Chebsku. Na jednom z nich, kde se nachází objekt historické tvrze, měli odcizit fotopast, ale také maketu fotopasti. Dále si měli všimnout zděné chaty stojící pár desítek metrů od historické tvrze, do které vnikli. Z chaty měli následně odcizit přibližně dvacet kusů plastových lahví s pivem.

Oba podezřelí muži byli již v minulosti za krádeže pravomocně odsouzeni.

Tímto svým jednáním způsobili celkovou škodu přibližně 40 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí mužům trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobili větší škodu.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

28. 1. 2022

