Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli túje i oblečení

KARLOVARSKÝ KRAJ – Krádeže na Sokolovsku a Chebsku.

V prosinci minulého roku měl čtyřiadvacetiletý muž z Teplé přijít k rodinnému domu v Mariánských Lázních. U oplocení rodinného domu si měl vyhlédnout zasazené okrasné túje. Po několika minutách jich měl nakonec pět odcizit a z místa odejít. Svým jednáním měl majiteli způsobit škodu téměř dva tisíce korun.

Pětadvacetiletý muž měl na začátku ledna letošního roku v nočních hodinách poničit na vlakovém nádraží v Chebu vchodové dveře do bufetu, do kterého následně vnikl. Z něj měl poté odcizit několik mléčných výrobků či alkoholických i nealkoholických nápojů. Způsobil tím škodu tisíc korun.

Krádeže se měla dopustit také trojice mužů na Sokolovsku. V polovině ledna letošního roku měla trojice mužů ve věku 19, 33 a 37 let vstoupit v ranních hodinách do obchodního domu v Sokolově. A z regálů měli brát doslova vše, co jim přišlo pod ruku. Odcizit měli například několik čokoládových výrobků, desítky pánských riflí či triček. Jednáním měla trojice mužů způsobit škodu téměř 15 tisíc korun.

Policisté všem pěti mužům sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustili v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 1. 2020

vytisknout e-mailem