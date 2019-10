Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli řasenky a rtěnky

KARLOVARSKO – Dvěma mužům nyní hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Dvojice mužů ve věku 66 a 57 let měla na začátku října letošního roku přijít v odpoledních hodinách do drogérie v Karlových Varech. Oba muži si měli v prodejně několik minut prohlížet vystavené zboží a nakonec je měla zaujmout hlavně líčidla pro ženy. Každý z nich měl totiž z regálu odcizit několik kusů řasenek, rtěnek a nakonec také jeden kus make-upu. Všechno odcizené zboží si měli uschovat do kapes svého oblečení a drogérii bez zaplacení opustit.

Tímto svým jednáním měli způsobit škodu téměř 6 tisíc korun.

Policisté oba muže po několika dnech zadrželi. Následně jim sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 10. 2019

