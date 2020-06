Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradli napříč okresy i kraji

CHOMUTOV - Kriminalisté dopadli a obvinili šest mužů.

Chomutovští kriminalisté dopadli a obvinili šest mužů, kteří se měli různou měrou a formou spolupráce podílet na vloupáních do prodejen tabáků, večerek a obchodů napříč Ústeckým a Středočeským krajem.

Série vloupání a pokusů o ně začala na konci ledna tohoto roku v Chomutově. Původně neznámí pachatelé tam po vypáčení vstupních dveří vnikli do prodejny tabáku. Odcizit tam měli různé tabákové výrobky a pokladní zásuvku s finanční hotovostí, čímž měli způsobit přibližně stosedmdesátitisícovou škodu.

K dalšímu vloupání došlo jen o pár dní později v Litoměřicích. Předmětem zájmu byla znovu prodejna tabáku, zmizet měly kromě tabákových výrobků tentokrát i nové SIM karty a opět i finanční hotovost. Škoda byla předběžně vyčíslena na více než 175 tisíc korun.

V nadcházejících dnech a týdnech následovala vniknutí do dalších prodejen tabáků, večerek a obchodů s potravinami. K vloupáním došlo celkem ve třinácti případech v různých městech a obcích Ústeckého a Středočeského kraje. Kromě zmíněného Chomutova a Litoměřic to bylo například v Lovosicích, Duchcově, Ústí nad Labem, Berouně nebo Kladně.

Všem případům bylo společné, že pachatelé se do objektů dostávali za užití síly, zejména vypáčením dveří, zámků apod. K vloupáním docházelo v nočních hodinách. Z prodejen mizely ve velkém zejména tabákové výrobky, ale i alkohol a finanční hotovost. Dotyční nepohrdli ani cukrovinkami a drogistickým zbožím.

Celkové škody napáchané jednáním pachatelů byly zatím předběžně vyčísleny na cca 1,3 milionu korun. Z této částky připadá cca 1.120.000 korun na odcizené věci a peníze. Zbytek, tedy nejméně 150 tisíc, jsou škody způsobené poničením vstupních dveří, zámků, pokladen, bezpečnostních kamer apod.

Do prodejny tabáku, která byla vykradena jako první z této série, se pachatelé po necelých dvou měsících měli vrátit, aby tam opět odcizili tabákové výrobky a způsobili tak stejné majitelce znovu škodu, i když tentokrát „pouze“ přesahující 30 tisíc korun.

Ne všechna vloupání vyšla pachatelům podle jejich představ. Při některých z nich byli vyrušeni například spuštěním bezpečnostního alarmu nebo příchodem majitele prodejny. To se stalo i začátkem března v Kladně. Poté, co měli podezřelí uprostřed noci vniknout do tamější večerky a naskládat si do připravené tašky tabákové výrobky, hrací karty a finanční hotovost, byli přistiženi majitelem obchodu. Toho se podle všeho pokusili odehnat z místa tak, že po něm hodili dvě láhve vína. Následně z prodejny utekli i s částí lupu a majiteli tím vznikla škoda převyšující 50 tisíc korun.

Podle dosavadních zjištění byla všechna vloupání provedena společným jednáním nejméně dvou nebo více osob. Kriminalistům se díky jejich operativní činnosti podařilo ustanovit většinu osob, které se na popsané trestné činnosti měly podílet. V polovině dubna již měli nashromážděno množství důkazů, které jim dovolily spustit zátah na podezřelé. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou došlo k zadržení prvních čtyř mužů ve věku 58, 21, 25 a 32 let.

Tito muži byli poté obviněni ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. U třech z nich podal vyšetřovatel podnět k jejich vzetí do vazby, kterému státní zástupce a soudce vyhověli, a obvinění tak na výsledek vyšetřování čekají za mřížemi. Trestní stíhání dalšího muže, jehož podíl na trestné činnosti měl být menší než u ostatních, je vedeno na svobodě.

Začátkem června zahájil vyšetřovatel trestní stíhání dalších dvou mužů ve věku 39 a 29 let, kteří se podle zjištění kriminalistů měli společně s již dříve zadrženým 58letým obviněným podílet na jednom z vloupání do večerky, k němuž došlo na přelomu února a března v Berouně. Provozovateli prodejny při něm byla způsobena více než třísettisícová škoda. I oni nyní čelí obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

Jednomu z vazebně stíhaných mužů (25) pak bylo v minulém týdnu obvinění rozšířeno o další krádež, k níž mělo dojít v dubnu v obci na Kladensku.

Obvinění jsou z Kladna, případně jeho okolí. Všichni již byli soudně trestáni, většina z nich opakovaně.

První čtyři trestně stíhaní muži se některých vloupání měli dopustit v době, kdy byl pro území České republiky vládou vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Tato okolnost zvyšuje hranici trestní sazby, kterou jim soud za jejich jednání může uložit v případě uznání viny, a to na dvě léta až osm let odnětí svobody.

Další dva obviněné by mohl soud v případě odsouzení s ohledem na výši způsobené škody poslat za mříže až na pět let.

V souvislosti s případem zajistili policisté dvě osobní vozidla obviněných, které měli užívat při páchání trestné činnosti. Zajištěna byla také menší část odcizených věcí.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. června 2020

Související dokumenty foto

Velikost souboru:67,4 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:65,9 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:27,9 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:227,8 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:91,2 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:29,0 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:52,8 KB / formát JPG

foto

Velikost souboru:36,3 KB / formát JPG

video ze zadržení

Velikost souboru:36,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem