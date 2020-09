Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli dvakrát během chvíle

KARLOVARSKO – Navíc ve stejné prodejně sportovních potřeb.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třicetiletému muži a čtyřicetileté ženě ze Sokolova.

Dvojice měla na konci srpna letošního roku přijít v odpoledních hodinách do prodejny sportovních potřeb v Karlových Varech. Žena měla vzít desítku vystavených značkových triček a uschovat je do své kabelky. Tu měla následně předat třicetiletému muži, který následně prodejnu bez zaplacení opustil. Žena ho měla po chvíli následovat. Tím ale jejich drzost neskončila, protože o pár minut později se měla dvojice do prodejny vrátit a své počínání měli zopakovat. Tentokrát měla žena do přinesené tašky uschovat přibližně desítku značkových čepic. Tu poté muži předat a ten prodejnu opustil bez zaplacení. Svým jednáním měla dvojice způsobit škodu téměř 13 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky. Ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustila opakovaně.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

29. 9. 2020

