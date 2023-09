Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradli, co jim přišlo pod ruku

DĚČÍNSKO - Kriminalisté objasnili případy vloupání se škodou přes 380 tisíc; Do výkonu trestu se mu nechtělo...

Profesionální práci odvedli kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Děčíně. Podařilo se jim dopadnout tři podezřelé osoby a objasnit tak celkem 8 případů vloupání, ke kterým došlo na různých místech v Děčíně února do srpna letošního roku.

Jednalo se o trojici mužů ve věku 32, 33 a 35 let. Děčínští kriminalisté zahájili trestí stíhání nejstaršího z nich a 35letého muže obvinili z přečinu krádeže. Dalším dvěma mladším podezřelým kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádeže v režimu zrychleného zkráceného přípravného řízení.

Podle kriminalistů měli v Děčíně páchat majetkovou trestnou činnost od února do začátku srpna letošního roku. Během této doby mají na svědomí celkem 8 případů, při kterých se vloupali nebo neoprávněně vnikli, v některých případech společně a někdy samostatně, do několika objektů, a to do domů, skladů firem, garáže, sklepní kóje, chatky, zahradního domku, ve kterých následně kradli vše, co jim přišlo pod ruku. V objektech měli odcizit různé vybavení, elektrické nářadí, jízdní kolo, elektrokolo, koloběžku, ale i motockyl, či alkohol. Celková škoda, která byla jejich protiprávním jednáním způsobena a to jak krádežemi, tak poškozením, byla vyčíslena na částku přesahující 380 tisíc korun.

Policejní komisař podal v případě nejstaršího obviněného státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, byl totiž v minulosti za obdobný skutek soudně trestán. Soudce okresního soudu akceptoval podaný návrh a obviněného poslal do vazby, kde bude čekat na verdikt soudu. Za přečin krádež mu hrozí v případě uznání viny u soudu až pětiletý trest odnětí svobody. Dva mladší podezřelé muže policisté v rámci zkráceného přípravného řízení postavili do 48 hodin před soud, který jim uložil nepodmíněné tresty, které si již odpykávají ve věznici s ostrahou.

Do výkonu trestu se mu nechtělo

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 27letému muži z Českolipska. Do věznice ho dodala teprve až hlídka českokamenických policistů, která muže ve středu 6. září v podvečer vypátrala při výkonu služby v Kerharticích. Provedenou lustrací policisté zjistili, že je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, provedli s ním všechny potřebné úkony a ještě týž den jeho další cesta vedla do vazební věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali.

Děčín 7. září 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem