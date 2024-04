Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kradli, co jim přišlo pod ruce

JIČÍNSKO – Kriminalisté obvinili 3 muže a 1 ženu.

Jičínským kriminalistům se podařilo objasnit sérii majetkové trestné činnosti, ke které mělo docházet od září roku 2023 do současné doby na Jičínsku. V souvislosti s tímto případem policisté zadrželi muže ve věku 41 a ženu ve věku 34 let a zajistili další dva muže (38 a 48 let), proti kterým zahájili trestní stíhání.

majetková TČ JičínskoŽenu kriminalisté obvinili z přečinů krádež, porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a poškození cizí věci. Žena, kterou policisté viní z nejméně 10 skutků, se měla buď sama, nebo formou spolupachatelství společně s ostatními muži, převážně však s 41letým mužem, vloupat nejčastěji do chat a chalup na území Jičínska. Odtud kradla vše, co ji přišlo pod ruku, a to jak věci pro svoji potřebu (např. oblečení, alkohol, potraviny), tak ty co mohla zpeněžit (jako např. nářadí, propanbutanové láhve, autopříslušenství).

Nejbližšímu spolupachateli obviněné (41letému muži) kriminalisté dávají za vinu celkem 7 skutků, a je obviněn z přečinů krádež a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mimo skutků spáchaných společně s obviněnou měl ukrást během února 2024 v Hořicích elektrokoloběžku.

majetková TČ JičínskoTato dvojice již byla v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzena. Žena byla propuštěna z výkonu trestu koncem října roku 2021, muž je podmíněně odsouzen dokonce až do listopadu 2025. Nyní jim hrozí až 5letý pobyt za mřížemi a jsou stíhání vazebně.

Nejmladší z mužů měl během února obdržet od 41letého muže zřejmě kradené klíče od automobilu značky Ford, které měl poté v obci Staré Místo odcizit a společně s 34letou ženou a 41letým mužem odjet do Mladé Boleslavi a dál do Liberce, kde vozidlo prodali dosud neznámé osobě. Následnou lustrací policisté zjistili, že 38letý muž řídil automobil i přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, který má platný až do srpna roku 2026. Proto si tento muž vyslechl obvinění z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a hrozí mu až 3letý nepodmíněný trest. Nejstarší z mužů je obviněn z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství a hrozí mu trest odnětí svobody v délce až 2 let. Tato dvojice mužů je stíhána na svobodě.

Celková škoda, kterou čtveřice svým jednáním způsobila, přesahuje 160 tisíc korun.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

19.4.2024

