Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kradli autobaterie a opíjel děti

Ostrava - objasnění série krádeží autobaterií a podezření z přečinu podání alkoholu dítěti

Kriminalisté objasnili sérii krádeží autobaterií

Kriminalisté z 6. oddělení obecné kriminality Ostrava intenzivní prací a vyhodnocováním získaných informací objasnili sérii krádeží autobaterií, kterého se měl dopouštět 30letý muž z Novojičínska. V těchto dnech ho obvinil policejní komisař z přečinů krádeže. Je mu kladeno za vinu, že v zištném úmyslu měl od poloviny dubna do konce září letošního roku, na různých místech v Ostravě, vniknout násilím do deseti zaparkovaných vozidel, zejména nákladních, ze kterých měl demontovat a odcizit celkem 16 autobaterií. V některých případech měl zcizit také propojovací kabel, hydraulický zvedák a jiné věci. Svým jednáním způsobil majitelům škodu v celkové výši přesahující 58 tisíc korun. Odcizené věci měl prodat a peníze použít pro vlastní potřebu. Svého protiprávního jednání se měl dopustit i přes skutečnost, že byl v letošním roce odsouzen za majetkovou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, které dosud neodpracoval. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

Měl koupit alkohol a popíjet s mladšími osmnácti let

Policisté z obvodního oddělení Ostrava Poruba sdělili v těchto dnech 21letému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu podání alkoholu dítěti. Protiprávního jednání se měl podezřelý dopustit tím, že dne 14. 10. 2019 v Ostravě koupil dvě láhve alkoholu Avanti, který měl poskytnout ke konzumaci dvěma osobám mladším 18-ti let. Společně jej měli vypít a následně byli všichni kontrolováni městskými strážníky. Dechové zkoušky u osob mladších 18-ti let byly pozitivní, vykázaly hodnoty přes 1 promile. Podezřelému nyní hrozí trest odnětí svobody do výše jednoho roku.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

vedoucí oddělení tisku

21. října 2019



