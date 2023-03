Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradli auta i kola

LITOMĚŘICKO – Jeden čelí obvinění a druhý vazebně stíhán…

Na sklonku uplynulého týdne byl eskortován do vazební věznice dvaatřicetiletý muž z Roudnicka. Převzal si obvinění pro trestný čin krádeže vloupáním a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Litoměřičtí kriminalisté jej viní, že v přesně nezjištěné době ledna tohoto roku se měl vloupat se svým osmatřicetiletým „komplicem“ také z Roudnicka, do autoservisu na Roudnicku a odcizit zde několikery klíče od zapalování vozidel. Následně měl jedny z těchto klíčů použít a zmocnit se zde zaparkovaného vozidla.

Dále měli společně vniknout do uzamčeného přístřešku u bytového domu v Roudnici nad Labem a ukořistit zde několik jízdních kol za více než 60 tisíc korun. Výše uvedeného jednání se měl dopustit i přesto, že byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán. Dále měl dvaatřicetiletý Roudničan v průběhu ledna ve více případech řídit po pozemních komunikacích osobní vozidlo, ačkoliv věděl, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Za své jednání může v případě soudem uznané viny očekávat až pětiletý trest odnětí svobody. Výše uvedeným jednáním měli společně způsobit škodu odhadnutou na více než 135 tisíc korun.

Jeho pomocník také nepřišel zkrátka a od policistů si vysloužil sdělení obvinění pro trestný čin krádeže.

17. 3. 2023

