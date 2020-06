Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradli alkohol, jídlo i sladkosti

KARLOVARSKÝ KRAJ – Dva navíc ve vyhlášeném nouzovém stavu.

Teprve dvacetiletý mladík měl na konci února letošního roku přijít do obchodního domu v Chebu a do svého batohu a tašky si uložit několik výrobků. Vzít si měl například dvacet čokolád, několik laků na vlasy, prací prášek, oblečení či dvě lahve alkoholu. Následně měl projít bez zaplacení, tašku a batoh si odložit do skříňky pro zákazníky a vrátit se zpět do prodejny. Poté si měl vzít několik dalších výrobků, které již zaplatil. Když si ale šel vyzvednout svůj první nákup, za který neplatil, tak byl zastaven ostrahou prodejny, která přivolala policisty. Tímto svým jednáním by způsobil škodu téměř sedm tisíc korun. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a dvacetiletého mladíka obvinili ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož se krádeže dopustil opakovaně.



Na Karlovarsku se měl krádeže, navíc ve vyhlášeném nouzovém stavu, dopustit osmatřicetiletý muž. Ten měl nejdříve 12. března vniknout do domu v jedné menší obci. Z něho měl odcizit dálkový ovladač k televizi, lampu či třeba jedno balení plátkového sýra. Při odchodu měl navíc rozbít keramický květináč. O den později měl ve stejné obci vniknout do chaty a také tam ho zaujal hlavně plátkový sýr, tentokrát ovšem vzal rovnou dvě balení. Kromě toho měl ještě odcizit lahev piva a z místa odejít. Svým jednáním způsobil celkovou škodu téměř 12 tisíc korun.



Na konci března měl krást také čtyřiačtyřicetiletý muž z Mostu. Ten měl navštívit obchodní dům na okraji Karlových Varů a z něho odcizit devět kusů kuchyňských nožů, titanovou ocílku a sekáček na maso. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 60 tisíc korun.



Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a oba muže obvinili ze spáchání zločinu krádeže. Osmatřicetiletého muže navíc obvinili ještě ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci.



Nyní jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let, neboť se takového činu dopustili za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

12. 6. 2020

