Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradli a napadli svědka

PLZEŇ - Pomozte nám objasnit případ krádeže. Dosud neznámí pachatelé kradli v prodejně s chovatelskými potřebami. Napadli přitom svědka události.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu krádež spáchaného formou spolupachatelství. Skupina dosud neznámých pachatelů dne 23. listopadu 2021 krátce před šestou hodinou večer navštívila jeden z obchodů s chovatelskými potřebami v Plzni na Slovanech. Žena zabavila prodavačku v zadní části prodejny. Mezitím do prodejny vstoupili tři muži a odcizili různé druhy zboží. Jednalo se například o izolační nádrže, mlhovač nebo LED osvětlení pro zvířata. Zlodějů si všiml náhodný svědek, který je upozornil, aby odcizené zboží okamžitě vrátili zpět do regálu. Jeden z pachatelů na oslovení reagoval velmi agresivně a muže několikrát udeřil pěstí do obličeje. Ten upadl na stojan s vodítky, kdy stojan spadl na zem a poškodil se. Skupina zlodějů následně z prodejny odešla. Dosud neznámí pachatelé způsobili poškozené společnosti škodu ve výši dva tisíce korun.

Policisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

nprap. Michaela Raindlová

10. prosince 2021

