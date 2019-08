Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kradla ve sklepě bytového domu

KLADENSKO – I přes zabezpečovací systém v domě se žena do objektu dostala.

V týdnu od 5. do 12. července 2019 došlo v Kladně v ulici Vašíčkova k vloupání do sklepa. Skutečnost nahlásil v pátek 12. 7. 2019 poškozený muž, kterému po odlomení petlice u dveří sklepní kóje z této zmizel skořepinový kufr, ve kterém bylo uloženo oblečení a obuv. Dále ze sklepní kóje zmizel dětský kočárek. Škoda byla vyčíslena na 13.500,- Kč. Poškozením způsobil pachatel škodu 200,- Kč.

Kuriózní na tomto případu od počátku šetření bylo, že nebyly poškozeny vstupní dveře. Jelikož je celý objekt bytového domu včetně garáží elektronicky střežen, majitelé mají přístup pouze pomocí čipových karet a v domě je nainstalován kamerový systém, začali policisté šetření právě vyhodnocováním kamerových záznamů společně s kontrolou použití vstupních karet.

Po zhlédnutí kamerových záznamů a následným porovnáním se vstupy do domu byla na záznamech zjištěna neznámá žena, která se do objektu vloudila bez čipové karty, když skupinka obyvatel tohoto domu vcházela do nemovitosti. Asi po hodině proběhla toto výtečnice otevřenými vraty z prostoru garáží, když z objektu vyjíždělo zde zaparkované vozidlo. A to už měla plné ruce odcizených věcí.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody a pachatelce hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo podezřelou ženu vypátrat a dopadnout, přivítal by vyšetřovatel poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti této ženy, kterou zachytily výše zmiňované bezpečnostní kamery.

Jakékoliv informace k její osobě je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno – město, nebo kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

1. srpna 2019

